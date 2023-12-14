ما التعهد المناخي الذي سيتراجع عنه ترامب حال فوزه بالرئاسة؟

لن يجلس على كرسي الرئاسة منفصلاً عن عقليّته الاستثمارية.

دونالد ترامب المرشح الأوفر حظًا عن الحزب الجمهوري، يعِد حال فوزه بأنه سيتراجع عن تعهّد أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق عالمي، يهدف إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ.

والذي أعلنته كاملا هاريس نائبة الرئيس، مؤخرًا، في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل موافقة الكونغرس المنقسم سياسيًا.

ترامب الذي يتمتع بحظوظ ترجّح أن يواجه بايدن بصفته المرشح الديمقراطي المفترض يعلن مهاجمة استثمارات إدارة الرئيس جو بايدن في الطاقة المتجددة كجزءٍ أساس من رسالة حملته الانتخابية، مؤكدًا معارضته لما أسماه "تعويضات المناخ" للدول الأخرى.

وبينما وضّح أحد المساعدين في حملته الانتخابية أن ترامب كان يقصد تعهّد الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار لصندوق المُناخ الأخضر.

تحدّث الرئيس السابق بصراحة خلال فعالية انتخابية في كورالفيل بولاية أيوا، قائلاً: "عندما أعود للمنصب، سيتم إلغاء جميع مدفوعات تعويضات المناخ على الفور، وسنسعى إلى استرداد أي مدفوعات قدمتها إدارة بايدن".