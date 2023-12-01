من إكسبو دبي انطلاق فعاليات "كوب 28" المؤتمر الأضخم المعني بقضايا المناخ

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في الفترة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023. بمشاركة أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

سيشهد مؤتمر الأطراف نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ خطط العمل المناخي، وتسعى رئاسة المؤتمر إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي.

خطة عمل رئاسة "COP28" تستند إلى ركائز أساسية، وهي: "تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع في منظومة عمل موحدة تؤمن بأنه حان الوقت من أجل التغيير".