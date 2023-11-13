ملامح صفقة لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

يبقى ملف الأسرى لدى حماس يلقي بثقله على الدبلوماسية الأمريكية التي لا تهدأ جولاتها

المكوكية في الشرق الأوسط بهدف حلحلة هذا الملف ..

موقع "واللا" الإسرائيلي كشف عن جهود مكثفة من قبل الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة

مقترحة لتبادل الأسرى والمحتجزين .. تتضمن إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من

سجون إسرائيل .. مقابل إطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفل احتجزتهم حماس خلال

هجوم السابع من أكتوبر .. و وفقًا لتقرير نشره الموقع الإسرائيلي .. يفترض أن تشمل الصفقة

أيضًا هدنة لبضعة أيام وإدخال كميات محددة من الوقود إلى قطاع غزة ..

وأضاف "واللا" في تقريره أن كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك سيزور إسرائيل والأردن والسعودية وقطر والبحرين لبحث الجهود المبذولة لتحرير المحتجزين لدى حماس

و على الرغم من التأكيد على أنه لا يُتوقع التوصل إلى صفقة فورية، يُظهر التقرير تقدمًا في الجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية.. و ستكون زيارة ماكغورك إلى المنطقة فرصة لمناقشة تفاصيل الصفقة مع المسؤولين الإسرائيليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.