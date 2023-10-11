لماذا استهدفت عملية "طوفان الأقصى" أبراج المراقبة الإسرائيلية أولاً؟

لا تزال بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حماس على إسرائيل، في السابع من أوكتوبر، تثير الكثير من التساؤلات: كيف بدأت، وكيف تم اخترق الجدار "الذكي" الذي أنشأته إسرائيل لتطويق القطاع؟

كان الهدف الأول .. أبراج المراقبة والاتصالات، لكن لماذا؟

صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت العملية بأنها الأكثر تطورًا حتى الآن لتعطيل البنية التحتية في المنطقة.

تُظهر صور الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو للطائرات المسيّرة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية على طول حدود غزة بعد وقت قصير من بدء الهجوم.

فقد شنَّ مقاتلو حماس هجمات منسقة على 4 أبراج اتصالات على الأقل بالقرب من حدود غزة في المرحلة الأولى من هجومهم.

حيث وقعت الهجمات بعد وقت قليل على بدأ رشقات الصواريخ ، إلى جانب ضربات على أبراج المراقبة، وفقًا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز" لمقاطع الفيديو الدعائية وصور الأقمار الصناعية.

واللافت أن الفصائل الفلسطينية استخدمت ذخيرة متفجرة بدائية الصنع محمولة على المسيّرات المهاجمة.

من صور الأقمار الصناعية، تبدو أبراج الاتصالات الأربعة متشابهة.. لكن خبراء عسكريين قالوا للصحيفة إن الأبراج يمكن استخدامها لأغراض مختلفة... بعضها قد يكون لمراقبة الحدود ومراقبة سكان غزة لأنها مرتفعة، بينما قد يشارك البعض الآخر في نقل واستقبال البيانات، مثل الاتصالات العسكرية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الهدف الأبرز وراء تدمير الأبراج أولًا هو حجب الرؤية عن القادة الإسرائيليين، ومنع الاتصال بين وحداتهم .. ما أدى لخلق حالة من الفوضى والارتباك في صفوف الجيش الإسرائيلي.