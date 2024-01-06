"مغارة علي بابا" المصرية.. لن تصدق من هم "الأربعون حرامي"

يبدو أن "مغارة علي بابا" ليست حكراً على القصص الخيالية؛ بعد أن عُثر على واحدةٍ في مصر تشبه ما شهدناه في سلسلة ألف ليلة وليلة، مع فارقٍ لا يمكن إغفاله.. فالأربعون حرامياً الذين نعرفهم تحوّلوا إلى ثلاثةٍ فقط: "طالبٌ ومهندسٌ وعاطلٌ عن العمل"، بينما تُخفي شخصيّة "علي بابا" وراءها رجل أعمالٍ شهيرا، بحسب ما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية، إلا أنه لم يتم الكشف عن شخصيته حتى الآن.

القصة بدأت عندما اشتبهت أجهزة الأمن المصرية بسيارتين في الطريق المؤدي لمدينة أكتوبر، وعند محاولة إيقافهما حاولتا الفرار، قبل أن تتمكن الدوريات من ضبطهما.

بتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات، ولدى استجواب المتهمين، اعترفوا بوجود غرفة سرّيّة أرشدوا الأمن إلى موقعها داخل موقف سيارات أسفل شقّة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

أما الغرفة التي حازت لقبَ "مغارة علي بابا" إعلامياً، فعُثر بداخلها على 75 مليون جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى.

المتهمون اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لتجارتهم في العملة، حيث تبين أنهم يمارسون نشاطهم اليومي في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، ويحتفظون بالأموال داخل الغرفة في المساء، بدلاً من تحويلها إلى البنوك؛ تجنباً لمصادرتها من السلطات أو سؤالهم عن مصدرها.