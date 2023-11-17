في قمة طال انتظارها.. بايدن حرص على تذكير رئيس الصين بعيد ميلاد زوجته

لا يكاد لقاء بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يخلو من المفارقات.

آخرها حدث في اللقاء الفائت، عندما حرص بايدن على تذكير "شي" بعيد ميلاد زوجته الذي يصادف نفس يوم مولد الرئيس الأمريكي، مع فارق 20 عامًا بين النجمة السوبرانو "بينغ ليوان" التي ستبلغ عامها الـ 61 في 20 نوفمبر، وبايدن الذي سيحتفل بميلاده الـ 81 في نفس التاريخ

و"بينغ ليوان" هي الزوجة الثانية للرئيس الصيني بعد طلاقه من الأولى، وتزوجا، العام 1987، في وقت كانت تفوقه شهرة.

وبحسب مسؤول أمريكي كبير فقد طلب بايدن من شي أن يتمنى لزوجته عيد ميلادٍ سعيدًا.

فما كان من "شي" إلا أن اعترف بخجل نسيانه اقتراب الموعد بسبب انشغالاته الكثيرة، شاكرًا بايدن على مبادرته اللطيفة.

وبعد 4 ساعات أمضياها معًا في سان فرانسيسكو، بين اجتماع وغداء عمل ونزهة في منزل فخم بتلال كاليفورنيا.

قال بايدن في مؤتمر صحفي بعد اللقاء: "أعتقد أنني أعرف هذا الرجل، وأعرف الطريقة التي يعمل بها.. فهو صادق".

لكن المفارقة الأكبر هي تأكيد بايدن بعد لقاءٍ جرى في أجواء إيجابية على رأيه السابق بشي بقوله إنه: "ديكتاتور في الواقع"