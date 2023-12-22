ضحايا الكلمة.. صحفيو غزة وصداقة مع الموت

تعددت أماكن تواجدهم وظروف نقلهم للمعلومة، شمالا جنوبا ومن بين جنبات الركام تارة أخرى، صحفيو قطاع غزة، ضحايا الكلمة وصداقة مع الموت.

هي الحرب الأكثر دموية على الصحفيين هناك، تتحدث أرقام تقرير لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة عن تفاصيل الأرقام المزعجة، حيث إن حرب غزة الحالية دفنت تحت لهيب نيرانها 61 صحفياً فلسطينيا من أصل 68 كعدد إجمالي منذ بداية الحرب، وهو أكبر رقم سُجل في تاريخ الحروب لصحفيين قضوا في مكان واحد وحرب واحدة، بل ويعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الصحفيين الذين قضوا في حرب روسيا وأوكرانيا على مدار قرابة العامين.

لم يسلم أهالي أصحاب الكلمة من كم الأفواه بطريقة أخرى بعدما طالتهم نيران الحرب، فراح جزء كبير منهم بحسب التقرير على وقع آلة الحرب التي لا تتوقف؛ الأمر الذي يعقد ملف التحقيقات بخصوص قتل هؤلاء الصحفيين، الذين غالباً ما يمثلون مصادر تستند عليها التحقيقات للنظر في القضية.

تحقيقات لا تمثل للبعض سوى دوامة تعَوم القضية أكثر، تزيدها أرقام خلُص إليها تقرير صادر عن اللجنة ذاتها، في أيار الماضي، يفيد بأن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 20 صحفيا في الأعوام الـ22 الأخيرة، وأن أحداً لم يُتهم أو يُحاسب مطلقا.