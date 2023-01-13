الروسية " أنجيلا نيكولاو " مغامرة على ناطحات السحاب

فيديوهاتها تحبس الأنفاس، هي مغامِرة، وفنانة، ورياضية، وللوصف بقية.

تراها تتسلق المباني دون معدات حماية، وتوثّق الأجواء من الأعلى بكل هدوء أعصاب مع صورة شاعرية أو وضعيات لا تتناسب مع هذه الارتفاعات الشاهقة.

الروسية "أنجيلا نيكولاو"، البالغة من العمر 29 عامًا، تتأرجح على حافة المباني العالية، وتمارس اليوغا، وتلتقط صور السيلفي، وإن تطلب الأمر ترتدي كعبًا عاليًا.

أصبحت مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل الفيديوهات والصور التي تنشرها أثناء تسلقها المباني، والتي كان آخرها ثاني أعلى مبنى في العالم في ماليزيا.