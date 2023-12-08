مرشحو الحزب الجمهوري الأمريكي يتسابقون لدعم إسرائيل في حربها

فرض ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حضوراً قوياً على مناظرة شهدتها ولاية ألاباما الأمريكية، بمشاركة 4 مرشحين محتملين للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري.

تبادل للاتهامات تخلل المناظرة "الرابعة من نوعها"، بينما كان كل منهم يعرض برنامجه السياسي، تحسباً لبدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الـ 15 من يناير المقبل، والتي ستحدد مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر 2024.

المناظرة جمعت كلًا من حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، ورجل الأعمال الذي ينحدر من أصول هندية فيفك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

إلا أن المنافسة الأهم تكمن بين ديسانتيس وهايلي؛ القريبان من المركز الثاني، بينما يحتل ترامب المركز الأول، وفق جميع استطلاعات الرأي.

وخلال المناظرة شن ديسانتيس هجوماً على إدارة بايدن بشأن موقفها من الحرب الإسرائيلية، مبيناً التناقض بين دعم بايدن لإسرائيل، وتقييده الجهود الحربية للجيش الإسرائيلي" في الوقت نفسه..

وأعلن أنه لو كان رئيسًا اليوم للولايات المتحدة الأمريكية، لأرسل جنودًا للمنطقة؛ لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين القابعين في سجون حماس

بينما شددت هايلي على هزيمة حماس بشكل كامل، وزيادة الضغوط الأمريكية على إيران؛ لأن الإيرانيين يعرفون استخدام القوة فقط". بحسب تعبيرها

أما راماسوامي فأيّد فكرة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بشرط أن لا تتورط الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحرب.

منتقداً ادعاء هايلي بأن "هجوم حماس على إسرائيل يعد هجومًا على أمريكا" بأنه "قول يفتقر للمسؤولية، ويحمل تداعيات كبرى".

ورغم الخلافات فيما بينهم إلا أن مرشحي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، يتفقون على دعم إسرائيل منذ بدء الحرب، ويؤيدون الأهداف الإسرائيلية الرامية لتدمير سلطة حماس.

وظهر ذلك جلياً في دعوة ديسانتس نتنياهو لإبادة حماس، وتعهّده بطرد جميع الطلاب الذين يؤيدون الحركة.

بينما هاجمت هايلي بايدن لمحاولته "دفع إسرائيل إلى بحث الهدنة الإنسانية مع حماس"

ودعا راماسوامي نتنياهو إلى خنق (حماس) بالدخان عند الحدود الجنوبية..