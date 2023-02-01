مجموعة فاغنر تقتلع القوات الفرنسية من معقلها في أفريقيا

جنود من مجموعة فاغنر الروسية في قاعدة شمال مالي.

هذا المشهد بات مألوفًا في منطقة الساحل الأفريقية الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية والتي كانت يومًا ما معقل النفوذ الفرنسي.

نفوذ اقتلعته مجموعة فاغنر بهدوء عبر بناء شبكة من العلاقات لصالح روسيا وصولًا إلى طرد القوات الفرنسية رسميًا بشكل مهين من قبل بوركينا فاسو وقبلها مالي وسط تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا جراء حربها الفاشلة على الإرهاب في المنطقة، ليسطع نجم مجموعة فاغنر في إيجاد موطئ قدم لروسيا في منطقة بهذه الأهمية الأمنية في أفريقيا.