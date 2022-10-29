آكلو لحوم البشر الجدد

من ترونَهُم هنا هم موتى.. لن يتم دفنُهُم، أو حرقَ جثَثهِم، بل سيتمُ نقلُهُم إلى مكان آخر حيثُ سيتحولون ربما إلى طعام !

فكرةٌ صادمةٌ وتقنيةٌ غريبةٌ طُوّرت في الولاياتِ المتحدة حديثًا.. تابعوا هذا الفيديو لتتعرفوا على من يمكنُ تشبيهُهُم بآكلي لحوم البشر الجدد.

لم تخفق الرأسمالية الغربية يومًا، في كسرِ قواعدِ وأعرافِ وقيمِ الشعوب المحافظة، ولم تتورع عن تجاربِها على الإنسان حيًا كان أم ميتًا .. ففي آخر ما توصلت إليه تجاربُهم التي تندرجُ تحتَ هدفِ حمايةِ كوكبِ الأرض.. تأتي الأسمدة البشرية .. نعم لستم مخطئين فيما سمعتم فهناك أسمدة عضوية، أسمدة كيميائية والآن أسمدة بشرية أيضًا.

شركة ريكومبوس، أولُ شركةِ تسميدٍ بشرية في العالم، اكتسبت أعمالَها طابعًا قانونيًا، العام 2021، في واشنطن، المبدأُ الذي تعملُ به هذه الشركة هو تحويلُ جثث الموتى إلى سمادٍ يوضعُ في الحدائق في انتهاكٍ واضحٍ لحرمةِ الأموات.. في أعرافِ الكثير من الشعوب فكيفَ تُجرى هذه العملية الصادمة؟

تُجرى العملية التي تندرج تحت اسم ( NOR) أو الاختزال العضوي الطبيعي داخل هذه الصناديق القابلة لإعادةِ الاستخدام، يُغطى جسدُ المتوفىَّ برقائقَ خشبية وزهورٍ قابلة للتحلل مما يوفرُ بيئةً مثالية للميكروبات والبكتيريا.

وخلالَ 30 إلى 60 يومًا يتحللُ الجسدُ إلى تربةٍ يمكنُ إعادةُ استخدامها، أو إعادتُها إلى أقارب المتوفىَّ حيث يمكنهم وضعُها في حديقة منزلهم مثلًا لزرع الأشجار !! ويمكن لكل جثة إنتاج عدة عربات يد من التربة.

واشنطن، وكولورادو، وفيرمونت، وأوريغون، ومؤخرًا كاليفورنيا، جميعُ هذه الولايات الخمس أصدرت لوائح خاصة تنظم عملية التسميد البشري التي تُقدم باعتبارها أرخص من كلفةِ الدفن على الأقل في نظرِ من يضعون المعيار المادي في مقدمة كل المعايير.

فالتسميد البشري يكلفُ حوالي 5 إلى 7 آلاف دولار مقارنة بنحو 7200 دولار لدفن النعش و 6025 لحرقه في كاليفورنيا على سبيل المثال.

كثيرونَ صُدموا من هذه الممارسة الجديدة باعتبارها " انتهاكًا لحرمةِ جسم الإنسان وتحويلهِ إلى مجردِ سلعة يمكن التخلصُ منها بعيدًا عما هو متعارف عليه من دفن الجثث باحترامٍ يتماشى مع القاعدة العالمية لتقديس المتوفىَّ والعناية به " في المقابل يصرُ القائمون على هذا الابتكار المزعوم بالتشبثِ بحجةِ حمايةِ البيئة للترويجِ للتسميد البشري .

البرامجُ البحثيةُ البشرية التي تهدرُ قيمةَ الإنسان وحقوقه لامنتهية، فاليوم يجعلونَ من جسدِ الإنسان سمادًا لحل مشكلة الاحتباس الحراري، أما غدًا فلا نعلمُ ماذا سيخبئُ لنا من يُوصفون بآكلي لحوم البشر الجدد.