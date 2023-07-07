"قانون المواعدة 777".. عقاب المشاهير للعودة من الانفصال..

قواعد صارمة صاغتها النجمة إيمي نوتال لزوجها آندرو بوشان، بعد مشاركته في بطولة سلسلة الجريمة المشوقة "Better" على قناة بي بي سي.

إثر تخلّيه عنها لبدء علاقة مع النجمة التي شاركته البطولة ليلى فرزاد، بعد زواج دام 11 سنة وأثمر عن طفلين..

وأما القواعد غير القابلة للتفاوض.. فتنص بحسب صحيفة "ذا صن" على أن يمتنع آندرو عن التواصل مع ليلى في أي وقت ولأي سبب، وأن يكون لديه وإيمي إمكانية التواصل عبر الهاتف في جميع الأوقات، وفي حال كان يعمل بعيدًا، فمطلوب منه التواصل عبر FaceTime.

أما المفاجأة الكبرى فكانت "قانون المواعدة 777" الذي تبناه آندرو مجبراً لا بطل... والذي يقضي بذهابهما في موعد كل سبعة أيام، وليلة كل سبعة أسابيع وعطلة كل سبعة أشهر.

ومع أن أحداً ممن يعرف الزوجين لم يتوقع عودتهما بعد تلك المحنة.. إلا أن إيمي قررت منحه فرصةً أخرى.

رافضةً التضحية بذكريات وأحلام أكثر من عقد من الزمان معاً، ولكنها في نفس الوقت لا تنوي أن تجعل الأمر يبدو سهلاً على من استسهل الخيانة.