قبور الحوثيين.. مدافن فخمة للأموات في منطقة لا يجد فيها الأحياء ما يأكلون

قبور فخمة للأموات في منطقة لا يجد فيها الأحياء ما يأكلون.

ففي منطقة ينتشر فيها الجوع جراء ظروف الحرب الصعبة، افتتحت ميليشيات الحوثي مقبرة كلفتها عشرات الملايين ووصفت بأنها مقبرة فخمة تمت زخرفتها بعناية لإحياء ذكرى الرموز الطائفية وإعادة إنتاج حِقبة الإمامة التي اتسمت بالظلام والعنصرية والحروب بحسب معلقين يمنيين.

وقال أحد النشطاء اليمنيين إن اهتمام الحوثيين ببناء مثل هذه المقبرة دليل على أنهم ينتَشُون بالموت ثقافة ومشروعا ويكرهون مشاريع الحياة على حد قوله.