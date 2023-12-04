محلل عسكري لـ"إرم نيوز": إسرائيل تطبق أسلوب المربعات في تهجير واقتحام مخيم جباليا

بعد انتهاء الهدنه الإنسانية بدأت القوات الإسرائيلية باستئناف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وقد أصدرت قبل ذلك خريطة تبين المناطق التي يتوجب على مواطني غزة التوجه نحوها وإخلاء المربعات المتواجدين فيها والتي قد تقوم القوات الإسرائيلية باجتياحها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "على سكان قطاع غزة ترك المناطق السكنية في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة وعليهم التوجه عبر طريقي خليل الوزير وطريق حيفا والتوجه الى مناطق التفاح وغرب غزة بعيدًا عن المربعات التي يتواجدون فيها حاليًّا".

وكانت القوات الإسرائيلية وجَّهت إنذارًا لسكان هذه المنطقة بالتوجه إلى مناطق التفاح والدرج وكذلك إلى غرب غزه تلتها عمليات قصف عنيف جدًّا في محيط هذه المناطق، ولكن وسط جباليا قصفته بواسطة قنابل الدخان لأن القوات الإسرائيلية ستقوم بعملية اجتياح لهذه المنطقة.

اجتياح بري عسكري من قبل القوات الاسرائيلية وخصوصًا من بيت حانون وبيت لاهيا إضافة الى منطقة الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ من أجل اقتحام جباليا والشجاعية والسيطرة على هذه المربعات بعد تهجير أهلها وقد تقوم بإعادة هذا الأسلوب والسيناريو في منطقة أخرى وخصوصًا منطقة التفاح الدرج أو غزة القديمة من أجل تنفيذ الأسلوب ذاته والسيطرة بالكامل على شمال قطاع غزة وبعد ذلك التوجه إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

وهكذا ستحاول إسرائيل من خلال هذا الأسلوب الجديد تقليل الخسائر بالمدنيين لكي تكسب الرأي العام بعد أن تحول ضدها الرأي العام العالمي بسبب الخسائر الكبيرة للمرحلة الأولى والتي وقعت في صفوف المدنيين الفلسطينيين أثناء عمليات الاجتياح التي دارت خلال الشهر الماضي .