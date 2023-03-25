إمام المسلمين في بلجيكا: لدينا 400 مسجد ورمضاننا زاخر بالأجواء الروحانية

يتجاوز عدد المسلمين في بلجيكا المليون مسلم، رغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد وجود (من 800 ألف إلى 900) ألف مسلم من مجمل عدد سكان بلجيكا البالغ 11 مليون نسمة، ممن يتمركزون في المدن الكبرى، مثل بروكسل، وأنتويرب، وغنت، ولييج، وتشارلوري، وغيرها.

ويقول الشيخ نور الدين ابن سعيد طويل، إمام المسلمين في بلجيكا، إن "مسلمي بلجيكا كسائر المسلمين حول العالم، من جاليات وأعراق وأصول وألوان مختلفة، لديهم مناسك محددة في الشهر الفضيل، فالعالم الإسلامي والعربي زاخر بالعادات والتقاليد، ونجدها في بلجيكا كلها كذلك".

ومن هذه العادات الرمضانية التي تختلف تفاصيلها بين المقيمين في القرى أو المدن البلجيكية، الإفطارات الجماعية، وصلاة التراويح، والدروس، والمحاضرات، واللقاءات، والفعاليات الثقافية، وغيرها من النشاطات التوعوية التي تخلق فرص التواصل بين المسلمين وغير المسلمين.