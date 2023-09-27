كوريا الجنوبية تجري عرضًا عسكريًّا ضخمًا للمرة الأولى منذ 10 سنوات

عرض عسكري مهيب نظّمته كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 10 سنوات يحمل رسائل غير خفية للجارة الشمالية ..

سول استعرضت ترسانتها المتقدمة، بما في ذلك طائرات مسيّرة جوية ومسيرات بحرية ودبابات وصواريخ بالستية .. وتم إلغاء استعراض للطائرات الحربية، بما في ذلك مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز إف-35 وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما قالت وزارة الدفاع إنه شارك نحو 300 عسكري أمريكي في الاستعراض، بهدف إظهار الأساس القوي لتحالف سول وواشنطن.

الرئيس الكوري يون سوك يول وجّه رسالة تحذير قائلًا: "في حال قامت كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية، فسينتهي نظامها عبر رد ساحق من التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة".

يأتي هذا العرض العسكري في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الكوريتين، حيث أجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة اختبارات للأسلحة البالستية ويبدو أن لا طريق للصلح بين الجارتين بعد الآن.