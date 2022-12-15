"أكل حتى الموت".. ما سر "هوس" الملايين بهذه الظاهرة؟

طعام بكميات هائلة، شراهة في الأكل، أصوات مضغ وبلع ولقمات تُحشر في المعدة، وإذا أردنا تعريف ما نرى؛ فهو مهنة الطعام حتى الموت.

في الوقت الذي تدق فيه المجاعات أبواب 41 مليون إنسان من حول العالم، وفي الوقت الذي نتألم لمشاهدة أولئك الذين التصقت جلودهم بعظامهم من شدة الجوع نجد هؤلاء..

تابعوا معنا حتى النهاية لتتعرفوا على أصحاب هذه المهنة الصادمة التي ربما لم يسمع بها كثيرون من قبل.

لموكبانغرز هكذا يطلق عليهم رواد السوشال ميديا.. فيديوهاتهم تشكل صدمة لمن يراها، يتناولون فيها كميات هائلة من الطعام، غير الصحي طبعا والمليء بالدهون والكربوهيدرات والسكريات أيضا.. ولا يحتاجون سوى كاميرا، ووجبات طعام كبيرة، ومايكروفون، هذه هي أدواتهم التي يرفعون بها أعداد مشاهداتهم، ومن دون شك هي مهنة الموت البطيء كما وصفها أطباء فكيف بدأت قصتهم؟

في بداية الأمر وتحديدا في عام 2010 بدأ أشخاص في كوريا الجنوبية بإطلاق فيديوهات تهدف إلى التعريف بأنواع الطعام المختلفة؛ لكي تصبح هذه الفيديوهات مرجعا لما يعرف بسياحة الطعام حول العالم.

إلا أن القصة تطورت مع مرور الزمن، ولاحظ صانعو المحتوى أن الفيديوهات تجني أموالا كثيرة ولا داعي لتكبد مشقة السفر وتحمل تكاليف تصوير وجبات عالمية.