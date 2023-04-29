تنشر لأول مرة.. صور ترصد الأجواء في البيت الأبيض أثناء تصفية أسامة بن لادن

المكان، البيت الأبيض، الزمان أيار من العام 2011، أما الحدث فهو حالة ترقب عاشتها كبرى الشخصيات السياسية والعسكرية الأمريكية، لسير ما عُرف "بعملية اغتيال أسامة بن لادن".

صحيفة "واشنطن بوست" التي حصلت بحسب تقريرها على أكثر من 900 صورة لوجوه وردات فعل من كان حاضرًا آنذاك، أفردت مؤخرًا لقطات تظهر توتر أوباما قبل العملية، واجتماعًا طارئًا على هذه الطاولة لشخصيات عدة أبرزها رئيس أمريكا الحالي من على يمين أوباما "جو بادين".

وتبدأ العملية فتتابع الشخصيات عن كثب كل تفصيل فيها، تنتهي العملية، فيضع الفريق الرئاسي اللمسات الأخيرة على خطاب أوباما للعلن، بينما يقف مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان فايفر ومن خلفه بايدن على أهبة الاستعداد، ريثما ينهي أوباما العمل على خطابه.

صور تتكلم .. البيت الأبيض من الداخل قبل لحظات من اغتيال بن لادن