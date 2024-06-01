تسبب السرطان.. تحذيرات من شراء ملابس "شي إن" الصينية

حملة ضد شركة الأزياء الصينية "شي إن"؛ بسبب مواد ضارة وسامة؛ إذ حذّر باحثون من وجود نسب عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالإصابة بأمراض السرطان.

ووجد الباحثون أن بعض منتجات "شي إن" تحتوي على ما يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات الكيميائية السامة، التي يمكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى الدم.

وأظهرت الأبحاث أن التعرض لتلك المواد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض الخصوبة، ويؤثر على نمو الأطفال، ويزيد مخاطر الإصابة بالسرطان.

"شي إن" ردّت على هذه التحقيقات بأنها أجرت أكثر من 400 ألف اختبار للسلامة الكيميائية مع وكالات اختبار دولية خلال العام الماضي، وأن الشركة تأخذ سلامة المنتجات على محمل الجد.