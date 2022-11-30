تغييرات تهز وزارة الداخلية العراقية

حالةٌ من القلق يعيشها الشارع العراقي بعد تسلّم حكومة محمد شياع السوداني للسلطة، وسط تغييراتٍ بالجملة طالت مناصب حساسة بالدولة..

آخرها قرارات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التي تضمنت إعفاءاتٍ و تكليفاتٍ جديدة في مناصب عليا بالداخلية .. اعتبرها مراقبون تدخل ضمن المحاصصة السياسية والطائفية في البلاد ..

وفي هذا الإطار، صرّح السياسي العراقي مثال الألوسي لإرم نيوز أن "هناك خشية سياسية وشعبية من أن التغييرات التي تقوم بها حكومة السوداني في المناصب المهمة في الدولة، الأمنية أو غيرها التنفيذية، تأتي بأجندة سياسية كمحاولة للسيطرة على الدولة من بعض الأطراف السياسية، من أجل بناء ما يسمى بـ(الدولة العميقة)".