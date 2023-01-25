وسط صدمة وذهول زملائه.. وفاة مفاجئة للاعب جزائري على أرض الملعب

وسط صدمة وذهول اللاعبين..

موت مفاجئ للاعب على أرض الملعب في مأساة جديدة تشهدها الكرة الجزائرية

بينما كان اللاعبون يتناقلون الكرة على أرضية ملعب بورعدة ببلدية الرغاية التابعة للعاصمة الجزائر في الدقيقة 86 من المباراة التي جرت بين فريقي اتحاد أميزور ووداد الروبية ضمن منافسات دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم.

سقط بن إيدير مهني، لاعب فريق اتحاد أميزور فجأة دون أن يتعرض له أحد، في واقعة أعادت للأذهان ما حدث مع لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار.

تدخل المسعفون بسرعة لإنقاذه، ونقلوه للمستشفى، لكن اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

الواقعة أثارت حزنا واسعا على مواقع التواصل.