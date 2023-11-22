مأساة طفل تركي.. ذهب لخلع إحدى أسنانه ففقد حياته

لا عزاء لوالدي طفلٍ دخل عيادة طبيب الأسنان للعلاج وخرج منها ميتًا

فكيف إن كان السبب متعلقًا بخطأ طبي أو إهمال مقصود؟!.

الحادثة وقعت في بورصة التركية، وفي رواية والديّ الطفل أن الطبيب وضع ابنهما تحت التخدير العام، بهدف خلع إحدى أسنانه ووضع حشوات على أربع أسنان أخرى، وهو ما تم فعلا، بحسب وسائل إعلام محلية.

إلا أن الطفل نزف كثيرًا أثناء العملية، كما ارتفعت درجة حرارته وبدأ يرتعش.

ورغم الأعراض الخطيرة، أصرّ الأطباء على عودته للمنزل، حيث وصفوا له بعض المسكنات ومضادات الالتهاب.

وبحسب الأبوين، فقد تدهورت صحة الطفل في المنزل، ما استدعى نقله إلى المستشفى إسعافيًّا، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، حيث فارق الحياة بعد ساعات قليلة.

ليتبين أن سبب وفاته يعود إلى فشل في الأعضاء، نتيجة نقص حاد في الأكسجين.

ما أشار أصابع الاتهام إلى طبيب التخدير، الذي قال الوالدان إنه لم يُجرِ أي فحوصات لطفلهما قبل العملية، كما أنه حرص على مغادرة العيادة فورًا دون انتظار استيقاظ الطفل من التخدير بعد العملية.