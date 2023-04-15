كواليس الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في السودان

يومان من الاحتقان والتحذيرات قبل إطلاق أول رصاصة ، والنتيجة أسلحة وفوضى ، وإطلاق نار على تخوم القصر الرئاسي في السودان، ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

هكذا يبدو المشهد في السودان بعدما حذر الجيش السوداني مؤخرا مما وصفه بالتحشيد غير القانوني لقوات الدعم السريع داخل العاصمة وبعض المدن ، واصفا في بيان له بأن السودان يمر بمنعطف تاريخي وعلى القيادة أن تدق ناقوس الخطر.

في منطقة مروي شمال السودان ، وعلى أطراف المدينة الرياضية وفي سوبا جنوب الخرطوم ، تستمر الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة ، في وقت أكدت فيه قوات الدعم السريع أنها تتعرض لهجوم كاسح ومفاجئ من طرف الجيش السوداني .