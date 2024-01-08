من هو الرجل الأقوى في أفريقيا الذي استعان به جيش بوركينا فاسو؟

عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات الخطيرة ومكافحة الإرهاب، يأتي "آيرون بيبي" الرجل الذي أدرجته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم، إلى الواجهة.

قادة بوركينا فاسو العسكريون استعانوا بقوته الهائلة وسمعته الرفيعة لتعزيز الحملة ضد المتطرفين ورفع معنويات الجنود الذين يقفون في الصفوف الأمامية ..

خطف "آيرون بيبي" الأضواء عبر حملته الإعلانية؛ إذ ظهر في فيديو يساعد الجنود في تحريك مركبة عسكرية، و يوضح هذا المشهد رسالة الحملة وهي "دعونا نساعد قواتنا المسلحة على المضي قدما".

الفيديو لاقى استحسانًا وإعجابًا واسعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أشاد النشطاء بالحملة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

"آيرون بيبي" اسمه الحقيقي أحمد الحسن سانو، ولد بمدينة بوبو ديولاسو، في بوركينا فاسو عام 1992

وبدأ التدريب في رياضة كمال الأجسام عندما كان شابا، ليتقدم بسرعة ويبدأ في الظهور على الساحة الدولية.

في عام 2021 أصبح أول أفريقي يفوز بسباق الرفع الخشبي، وهو نظام رياضي للقوة يتضمن رفع جذع شجرة.

وفي عام 2023 حصل على لقب أقوى رجل في العالم محطما الرقم القياسي العالمي برفع حمولة قدرها 230 كيلوغراما.

وتحدث "آيرون بيبي" عن قصته سابقا حين قال، إنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على 8 دجاجات يوميا، مشيرا إلى أنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال التي جعلت منه نجماً عالمياً ..