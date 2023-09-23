مسؤول ليبي يكشف لـ "إرم نيوز" أسباب نكبة مدينة درنة الليبية

أرجع عبدالمنعم الغيثي رئيس المجلس التسييري لمدينة درنة الليبية، نكبة المدينة جراء إعصار دانيال، لمزيج من الأسباب يشمل تقصير الحكومات المتعاقبة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من السلطات المحلية، فضلا عن العوامل الطبيعية.

وبعد الكارثة أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد إقالة عبدالمنعم الغيثي، لكن الأخير يقول إنه استقال قبل ذلك؛ بسبب الظروف النفسية التي لم تعد تسمح له بأداء عمله كعميد لبلدية المدينة المنكوبة.

وفي حوار مع إرم نيوز قال الغيثي إنه كان لديهم علم بقدوم العاصفة وتم تشكيل غرفة طوارئ داخل درنة وتم التواصل معه لتوحيد الجهود خاصة أنه ابن المنطقة ويعرف تاريخها المناخي وكان لديه توقعات بأن العاصفة ستسبب فيضانا.

وأضاف الغيثي أنه تم إعطاء تعليمات بإخلاء منطقة البلاد والجبيلة وغيرها من المناطق التي تقع في منخفض وتستوي مع منسوب البحر والتي باتت اليوم مناطق منكوبة.

وحول انفجار سد درنة الذي كان سببا مباشرا في الكارثة أشار الغيثي إلى أن القدرة الاستيعابية للسد حوالي 22 مليون متر مكعب، والأمطار التي هطلت تلك الليلة قدرت بحوالي 55 مليون متر مكعب، مؤكدا أنه لو كانت هناك صيانة دورية للسدود أو تم اللجوء إلى بناء سدين أو ثلاثة لكانت الخسائر أقل.

من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية إذا ؟.. سؤال أجاب عليه الغيثي قائلا إن المسؤولية المطلقة تتحدد على الحكومات المتعاقبة ووزارة الموارد المائية بشكل قطعي ولو وضعوا دعامات للسدود لقللت الخسائر".