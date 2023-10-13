"هجوم إسرائيل البري".. اختبار في العسكرة وردود الفعل الدولية

القليل من الخيارات المطروحة فوق الطاولة أمام إسرائيل في حربها على غزة، وقد يكون الهجوم البري أكثر الخيارات المرجحة للتنفيذ في قادم الأيام بحسب عدة أصوات وأقلام دولية، كان أبرزها ما جاء في صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فيما قالت عنه عملية محفوفة بالمخاطر، بينما وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هجوم إسرائيل البري وإن حدث بأنه خيار سيقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب.

هذه العملية البرية قد تحمل معها ردود فعل لا يُمكن التنبئ بها، كرد الفعل الإيراني والجماعات الإسلامية المتحالفة مع إيران في مختلف أنحاء المنطقة، ما قد يعيد تحديد ميزان القوى الجديد في الشرق الأوسط، وسط إصرار إسرائيلي كبير على الاستمرار بالعملية العسكرية..

هناك أيضا تساؤل طرحته "وول ستريت جورنال" حول من سيحكم مليوني شخص في غزة، على افتراض أن إسرائيل نجحت بتحييد حماس من خلال هجومها البري، وكل هذا ضمن حملة اختبارات لمدى التزام إيران وحزب الله تجاه ما يجري، أما عن أكثر الأسئلة إلحاحا، فهل إسرائيل مستعدة لما يُعرف بحرب المدن؟

إن هجوم إسرائيل وإن حدث سيتحول إلى قتال في المدن، ستكون حماس قد استعدت له بشكل جيد، وربما فخخت الشوارع والمباني ونصبت الكمائن بالقناصة وقاذفات الصواريخ، فيما يعرف بالحرب غير المتناظرة والتي لن تواجه فيها إسرائيل جيشا بلباس موحد ولن تعلم من أين سيظهر المقاتلون وما إلى ذلك من أنفاق ومخابئ كانت قد جُهزت سابقا، بينما يبقى السؤال الأهم هو كيفية التعامل مع موضوع الأسرى أثناء العملية، في ظل توقع بأن حماس لا تجمعهم في مكان واحد وإنما تعمل على جعلهم متناثرين بمناطق مختلفة.