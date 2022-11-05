تويتر تطرد 50% من موظفيها في العالم

شبكة تويتر تقرر الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها بعد نحو أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على المنصة.

الشركة أعلنت في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أنها ستباشر عملية لتقليص قوتها العاملة، وأضافت أنه سيتم إغلاق مكاتبها وتعليق بطاقات دخول الموظفين من أجل حماية بيانات العملاء، وفقا لـ "فرانس برس".

وكالة "بلومبيرغ" قالت إنه سيتعين على قرابة 3700 موظف المغادرة، أي ما يشكل نصف عدد العاملين في الشركة.

وردا على القرار، رفعت مجموعة من موظفي تويتر دعوى قضائية جماعية ضد الشركة؛ بحجة أن عمليات التسريح تشكل انتهاكا للقانون.

بينما أطلق موظفون آخرون وسما حمل اسم "#OneTeam" عبروا من خلاله عن غضبهم إزاء قرار ماسك.