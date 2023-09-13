كيف حدثت كارثة الإعصار في ليبيا؟

هُنا بدأت الفاجعة من "سد وادي درنة" الذي انهار وأحدث كل هذا الدمار.

موقع طقس العرب نشر مقطع فيديو يوضح كيف حدثت كارثة الإعصار، اذ بدأت بهطول الأمطار بغزارة غير مسبوقة على طول الوادي البالغ 60 كم، ومن ثم انحدرت المياه من الجبال المحيطة بقوة عالية، لتجري المياه في الوادي بقوة جرفت معها الأخضر واليابس بما في ذلك سد وادي درنة وسد شلال وادي درنة.

انهيار السدين دفع المياه بقوة أكبر نحو مدينة درنة، كما لو كانت موجة تسونامي، لترجف معها الأحياء السكنية على ضفتي الوادي بمن فيهما؛ ما تسبب بخسائر مادية وبشرية كبيرة"

المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية أفاد بأن منسوب مياه الأمطار في المنطقة الشرقية بليبيا تجازو الـ 400 مليمتر، وهو ما لم تشهده البلاد منذ 40 عامًا.