روسيا 2023 انتصار عسكري وتمدد اقتصادي شرقا

2023، روسيا تنتصر عسكريا وتتمدد اقتصاديا شرقا، ربما هو العنوان الأنسب لعام روسي مضى.

في هذا العام فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي انطلق في حزيران وروج له كثيرا دون أي نتائج تذكر باعتراف أوكرانيا نفسها، في المقابل استطاعت روسيا السيطرة على بعض المناطق على جبهة أوكرانيا لكن نجاحها عسكريا تلخص في فشل الهجوم الأوكراني المضاد والمدعوم غربيا.

هو عام حرب المسيرات، حيث كانت السلاح الأكثر استخداما من الجانبين، مع تفوق روسي باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في بعض الدفاعات الجوية خاصة في منظومة من طراز" اس-350 ، كما أن روسيا أعادت تسليح ثالوثها النووي، ما رفع مستوى الأسلحة الحديثة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 95% من إجمالي ما تملك روسيا من أسلحة، فضلا عن إضافة روسية لعدد من الغواصات النووية لأسطولها البحري مع عدد كبير من الصواريخ الفرط صوتية الحديثة.

ومع كثرة الملفات العسكرية هناك الملف الاكبر الذي عاشته روسيا هذا العام وهو التمرد العسكري الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ولم ينتهي الصيف حتى لقي هذا الرجل حتفه إثر سقوط طائرته الخاصة وانتهت سيرة "طباخ بوتين" إلى الابد، أما سياسيا فإن علاقات روسيا بالغرب لم يتغير شيء في قطيعتها، لكن الدب الروسي اتجه شرقا ونجح في هذا، محققا انفتاحا ملحوظا شرقا، حيث تبادلت روسيا مع كل من السعودية والامارات زيارات رسمية على أعلى مستوى، كما اتخذت موسكو موقفا لافتا من الحرب على غزة وهو ما أشادت به الدول العربية ، وأيضا شهدت العلاقات مع الصين قفزة ملحوظة عززت فيها الدولتين العلاقة التي كانت وطيدة منذ عقود، كل هذا اختتم بنية بوتين الترشح لدورة رئاسية جديدة في مارس القادم تعطيه ست سنوات من الحكم الإضافي لو نجح.

نجحت عسكريا ونجحت اقتصاديا بأنها لم تقع، فالبنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الى 16%، وهبطت قيمة الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية بشكل كبير حيث بدأ العام وكان الروبل يساوي 70 روبل للدولار الواحد فيما يقف مع نهاية العام على عتبة ال 100 روبل للدولار الواحد، لكن ومع هذا فإن موسكو مدت أيديها للشرق أيضا، ودعت الدول الصديقة كما تسميها الى الاستثمار في البلاد، كما حثت رجال الاعمال الروس إلى التوجه لدول الشرق الاوسط وأفريقيا للاستثمار هناك، كل هذا تلخصه الأرقام التي تتحدث نموا للاقتصاد الروسي هذا العام بلغت نسبته 5.5%، وفقا لوكالة الإحصاء الفيدرالية "روستات".