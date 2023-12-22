سوق حمص المسقوف.. قصة إرث معتق بالتاريخ رغم الحرب

هو صورة ما بقي في "حمص التراث" بعد سنوات الحرب، تاريخ كان صعبا أن يموت، السوق المسقوف أو المقبي في حمص إرث شهد قوافل اتخذت منه طريقا للتجارة عبر التاريخ.

مِهن على اختلاف أنواعها لا تزال حية هنا رغم صعوبة الظرف الاقتصادي، بمحال تحكي قصة أسواق معتقة بالتاريخ حتى وإن نالت الحرب منها ما نالت.

حركة السوق لم تتوقف، بل تزداد في فترة الأعياد هنا في سوق حمص المسقوف الذي مر بمراحل ترميم عدة، وأخذ اسمه من الأجزاء المسقوفة والمغطاة، ضمن أقبية أثرية مجاورة لسور حمص الأثري.