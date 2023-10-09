تقرير: هجوم حماس يعكس فشلًا استخباراتيًّا كبيرًا في إسرائيل

هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل يشبه أحداث الحادي عشر من سبتمبر.. هذا ما قالته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

الصحيفة بينت في تقرير لها أن التشبيه بين الهجومين ليس فقط بسبب الرغبة في الانتقام التي أثارها هجوم حماس، بل أيضاً بسبب الإخفاقات الإسرائيلية الاستخباراتية التي سبقته.

الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي وفق الصحيفة تجاوز مجرد نقص المعلومات، إذ إنه انعكس على عدم القدرة على فهم نطاق التهديد من حماس، ففي الوقت الذي لم يتمكن فيه الأمريكيون من فهم أن تنظيم القاعدة قد يستخدم الطائرات كأسلحة في أحداث 11 سبتمبر، فقد فشلت إسرائيل في توقع أن مقاتلي حماس قد يستخدمون طائرات شراعية لمهاجمتها.

الصحيفة أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت المعلومات اللازمة لمنع هجوم حماس كانت متوفرة داخل النظام، على غرار الطريقة التي وجدتها لجنة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهي عبارة عن إشارات ضائعة في الفترة التي سبقت الهجمات، ولربما كان لدى المخابرات الإسرائيلية إشارات تحذيرية كأضواء حمراء وامضة، لكنها لم تتمكن من الربط بين النقاط.

الصحيفة الأمريكية شددت على أن المناخ السياسي الداخلي في إسرائيل ساهم في الفشل الاستخباراتي، ولا سيما مع الانقسام الشديد في تل أبيب، ومعارضة المؤسسة الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الصحيفة حذرت من أن مبالغة إسرائيل في ردة الفعل يمكن أن تؤدي إلى صراعات طويلة وغير مثمرة، وأن سعيها للانتقام من الهجوم على غزة قد يؤدي عن غير قصد إلى خلق مشاكل أكثر أهمية في المستقبل.