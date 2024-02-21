هل تحولت سوريا إلى ساحة حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران؟

من جديد، دمشق تحت القصف الإسرائيلي، والهدف هذه المرة شقة سكنية في حي كفر سوسة الشهير في قلب العاصمة السورية.

ووسط تضارب الأنباء، ثمّة من يقول إن الهدف كان إيرانياً كالعادة، ويندرج ضمن سياسة الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل باستهداف قيادات وشخصيات إيرانية من الصف الأول على الجغرافيا السورية.

هذا الحي شهد العام الماضي في فبراير أيضاً استهدافاً إسرائيلياً، أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين، وباعترافٍ إيراني رسمي..

اللافت أن الاستهدافات الإسرائيلية لسوريا أصبحت بشكل منتظم ومتكرر على المطارات والمواقع العسكرية وحتى المدنية؛ بزعم أنها تستهدف قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، في محاولة لكبح النفوذ الإيراني المتزايد على الأراضي السورية..

يرى مراقبون أن سياق وكثافة هذه الهجمات يشيران إلى حدوث تطور دراماتيكي عسكري متسارع في عملية المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل في سوريا، فهذا الهجوم هو الثالث عشر منذ بداية عام 2024، وفقاً للمرصد السوري، فيما توزعت الاستهدافات على دمشق وريفها ودرعا ودير الزور وحمص، ويشير المرصد إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة..

فهل تحولت سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وإسرائيل؟

تصفية الحسابات بين إيران وإسرائيل تشكل جزءًا من الديناميكيات الإقليمية المعقدة، بينما تتأثر سوريا بشكل كبير بتلك الصراعات، التي تمتد لسنوات طوال، إذ يخوض الطرفان صراعاً غير مباشر في سوريا ودول الجوار، وتتم تصفية الحسابات وتحقيق المصالح، والواضح أن التوتر يتزايد عندما تتسارع الأحداث على الساحة السورية..

فهل يؤدي تصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل إلى حرب قد تُشعل المنطقة؟

يقول الخبراء إن تكثيف الهجمات على سوريا يثير العديد من التساؤلات بشأن إمكانية تغيّر العقيدة الدفاعية والهجومية لكل من إسرائيل وإيران، خاصة أن سوريا أصبحت ساحة صراع ومساحة ردع متقدم بين إيران وإسرائيل؛ لأنها الأقل تكلفة، وهي المساحة التي قد تضبط تحوِّل المواجهات غير المباشرة إلى مواجهة كلاسيكية مفتوحة..

لكن وجهة نظر أخرى تقول إن استمرار المناوشات بين العدوين التقليديين قد يتحوّل إلى مواجهة مباشرة في أية لحظة، وقد يكون نتيجة لسوء حسابات أو ردود عسكرية مفرطة وغير مدروسة.