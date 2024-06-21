فيتنام.. ودبلوماسية الخيزران

الدبلوماسية أنواع ، دبلوماسية سياسية ثقافية اقتصادية رياضية وغيرها ، بس عمركن سمعتوا عن شي اسمه دبلوماسية الخيرزان؟

مصطلح فيتنامي بحت، أطلقه للمرة الأولى زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نجوين فو ترونج عام 2016، معناه الحرفي بلد بجذور صلبة، جسم متين، فروع مرنة، أما نتائجه، فدولة صديقة للجميع وبتحاول تستفيد من كل بلد بما يناسب سياستها ويخدم مصلحتها.

حالة من التوازن سعت فيتنام للحفاط عليها مع القوى العظمى حتى ولو اختلفوا ببعض القضايا، فمثلا رغم إنو السنوات الأخيرة شهدت نزاعات بين فيتنام والصين في بحر الصين الجنوبي إلا أن الرئيس الصيني حضر قبل عام للعاصمة هانوي واسُتقبل ب21 طلقة وهو أعلى مستوى ترحيب لرئيس دولة زائر، أما معدل تجارتها مع الصين فبلغ رغم المناوشات نحو 235 مليار دولار العام الماضي، ومع أمريكا بعام 2022 على سبيل المثال 140 مليار دولار ، أي أكثر ب7 أضعاف ما كانت عليه 2010.

وطبعا العلاقات ما اقتصرت على كبرى الدول فقط، ففيتنام طورت علاقتها سياسيا واقتصاديا مع كوريا الجنوبية واليابان، وبالتأكيد روسيا يلي تعتبر موردها الأساسي بالأسلحة، وزيارة بوتين الأخيرة بتأكد هالشي، ليبقى السؤال، لأي مدى قادرة فيتنام انها تحافظ على مفهوم دبلوماسية الخيزران أو "صديقة الجميع" بالسياسة؟، وهل بالفعل رح يبقى الموضوع مقبول عند القوى العظمى؟