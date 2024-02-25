"طفل سرّي" يحرج زعيم كوريا الشمالية

لأنه "ليس سمينًا بدرجة كافية"، يرفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إظهار ابن "سري" له، بحسب ما كشف المسؤول السابق في المخابرات الكورية الجنوبية تشوي سو يونغ.

ويبدو أن التشابه مع "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية السمين يعد سمة لا بد منها للزعيم المستقبلي؛ ما يقلّل فرص “الابن السري” الأكبر ويعطي أفضليّة لأخته الممتلئة.. والتي منذ أن قدمها الأب إعلامياً للمرة الأولى نهاية عام 2022 باتت لا تفارقه حتى في اختبار الصواريخ البالستية..

اللافت أن الزعيم الحالي كيم جونغ أون كان نحيفاً في شبابه عندما كان الخليفة الوراثي، لكن والده أكد أنه بحاجة لزيادة الوزن، لإظهار أنه قادر على قيادة السلطة، وفقاً لمايكل مادن.

مؤسس منظمة مراقبة القيادة في كوريا الشمالية، أكد أن الأمر يتعلق بالمفاهيم الكورية حول الجاذبية والانجذاب، والتي تختلف عن تلك الغربية..

ورغم أنه لا توجد صورة للابن السري، تشير التقارير أنه يكفي رؤية صورة والده شاباً لتخيل الابن “الأكبر" بين ثلاثة.. ثانيهما الابنة المفضلة كيم جو آي.. أما الثالث فهو طفل غير معروف الجنس بحسب جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، الذي أشار إلى أن الزعيم لديه طفلان شرعيان، بالإضافة إلى طفلين ولدا خارج إطار الزواج.