وثائق مسربة.. مؤسسة إعلام أوروبية بارزة تطالب محرريها بـ"التحيز" الواضح لإسرائيل

"تحيّز واضح لصالح إسرائيل في نقل الأخبار".. هذا ما طلبته شركة إعلام أوروبية من موظفيها خلال تغطية العدوان على قطاع غزة، وفقًا لتقرير نشره موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي.

التقرير قال إن تطبيق "آب داي" وهو أكبر تطبيق لتجميع الأخبار في أوروبا ويتبع لشركة النشر العملاقة "أكسل شبرينقر" ومقرها ألمانيا أصدر توجيهات لموظفيه بتلوين تغطيته لحرب غزة بالمشاعر المؤيدة لإسرائيل، وفقًا لوثائق داخلية حصل عليها الموقع الأمريكي بالإضافة لمقابلات مع موظفين داخل التطبيق.

الموظفون أكدوا أنهم تلقوا تحذيرات من نشر أي عناوين يمكن أن يساء فهمها على أنها مؤيدة للفلسطينيين، كما إنهم تلقوا تعليمات بتقديم الأولوية للمنظور الإسرائيلي وتقليل تغطية الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

من جهتها رفضت ممثلة الشركة جوليا سومرفيلد هذه الادعاءات مؤكدة أن الشركة لم توجه الصحفيين داخلها إلى تجاهل الضحايا المدنيين في غزة، كما إنها لم تطلب منهم التلاعب بالتغطية الإخبارية.

أستاذة الدراسات الإعلامية في جامعة ولاية كاليفورنيا أحلام المحتسب قالت في سياق التعليق على التوجيهات المزعومة للتطبيق إن هناك حملة إعلامية سخيفة للغاية لرفض أي تعاطف فلسطيني وإخفائه.