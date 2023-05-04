أسعار الخبز تهزم مراسم تتويج الملك تشارلز

رغم كونه حدثاً غير مسبوق منذ 90 عاماً، بل ويتعلق بتتويج الملك الجديد، فإن البريطانيين على ما يبدو غير مهتمين بشكل واضح بهذه الطقوس.

وبينما يُجري هنا الحرس الملكي بروفاته النهائية، على الموكب المنتظر، ثمة مخاوف أخرى تشغل بال البريطانيين، خاصة الاوضاع الاقتصادية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

استطلاع أجرته شركة YouGov أظهر أن 64 % من البريطانيين لديهم اهتماما ضئيلا أو يكاد يكون معدوما بمراسم التتويج، بينما الثلث فقط أبدوا اهتماما إلى حد ما بالحدث التاريخي.

من بين أبرز أسباب عدم اهتمام البريطانيين، حالة الركود الاقتصادي، إذ أضحت تكلفة الخبز أهم لديهم من التقاليد الملكية. إضافة إلى الخلافات العلنية داخل العائلة الملكية، وكذلك التباين بين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وابنها الملك الجديد تشارلز.

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