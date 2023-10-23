بعد اتهامات بالتحيز.. انتقادات واسعة تطال شركة "ميتا"

بعد اتهامات بالتحيز ضد الفلسطينيين في حرب غزة، اتهامات جديدة تطال تطبيق إنستغرام باعتماد ترجمة آلية تصف الفلسطينيين بـ"الإرهاب".

التطبيق الشهير التابع لشركة ميتا قام تلقائيا بترجمة كلمة فلسطين أو فلسطيني أو بعض الكلمات العربية على أنها "إرهاب"، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

هذه الاتهامات أثارت غضب الكثيرين؛ الأمر الذي دفع شركة "ميتا" للاعتذار عن هذه المشكلة، مبررة ذلك بخطأ تقني قد تم حله.

وتعتمد "ميتا" بشكل كبير على أنظمة تحقق ذاتية إلكترونية وترجمات تلقائية لمراقبة المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، وتحليل اللهجة العربية الفلسطينية، وفي بعض الحالات ليس لديها ما يكفي من البيانات باللغة العبرية للعمل بفعالية لذلك لا يتخذ معها نفس الإجراء.

هذا الأمر دفع الشركة للجوء إلى موظفين عاديين لا روبوتات لسد هذه الفجوات فيكون لدى بعض الفرق وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق القواعد، وعلى من يتم تطبيقها.

أحد الموظفين المسلمين في شركة ميتا قال في مذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "ما نقوله يناقض ما نفعله تمامًا في الوقت الراهن".