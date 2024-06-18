آكلة للحوم وتقتل في يومين.. انتشار بكتيريا يثير القلق في اليابان!

تأكل لحم الإنسان ويمكن أن تقتل المصابين خلال 48 ساعة.. بكتيريا نادرة تثير الهلع بعد انتشارها في اليابان.

متلازمة الصدمة السمية للمكورات العقدية (STSS) ارتفعت حالات الإصابة بها في اليابان إلى مستويات قياسية في الوقت الذي لم يتمكن فيه الخبراء من تحديد سبب الارتفاع.

وزارة الصحة اليابانية سجلت حتى الثاني من يونيو أعلى معدل إصابات منذ عام 1999 وهو 977 حالة إصابة بالمتلازمة التي يصل معدل الوفيات فيها إلى 30%، فيما توفي نحو 77 شخصًا بسبب العدوى بين يناير ومارس الماضيين.

ومتلازمة الصدمة السامة هي مرض جلدي ينتج عن بكتيريا نادرة تأكل اللحم ويمكن أن تقتل المصابين خلال 48 ساعة.

المصابون يعانون في البداية الحمى وآلام العضلات والقيء ويمكن للأعراض أن تهدد حياتهم بسرعة مع انخفاض ضغط الدم والتورم وفشل العديد من الأعضاء.

المتلازمة وفق المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يمكن أن تكون مميتة حتى في ظل العلاج، إذ يموت ثلاثة أشخاص من بين كل 10 أشخاص مصابين بالمرض.

وعادة ما تسبب عدوى المكورات العقدية من المجموعة "أ" المعروفة باسم (GAS) تورمًا والتهابًا في الحلق عند الأطفال يُعرف باسم التهاب الحلق العقدي، ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

كما يمكن لبعض أنواع البكتيريا أن تؤدي إلى تطور الأعراض بسرعة بما في ذلك آلام وتورم الأطراف والحمى وانخفاض ضغط الدم التي يمكن أن يتبعها نخر أي تآكل في الأنسجة ومشكلات في التنفس وفشل في الأعضاء والموت.