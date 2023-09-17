بعد أشهر من الغياب.. لماذا زار"جنرال يوم القيامة" الروسي الجزائر؟

بعد أشهر من الغياب عن الشاشات الرسمية.. جنرال يوم القيامة يظهر مجددا وهذه المرة في الجزائر.

صور لسيرغي سوروفيكين، أحد أبرز القادة الروس وصاحب الأساليب القاسية في إدارة ساحات المعارك، جاءت من الجزائر تحت عنوان “ زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى مسجد ابن باديس بوهران “، حيث ظهر سوروفيكين بدون أي شارات عسكرية، وإلى جانبه مجموعة من الضباط الروس وإمام المسجد الشيخ أبوعبدالله زبار.

زيارة لم يصدر بعدها أي تعليق رسمي روسي، ما ترك للمحللين مجالا لطرح التكهنات التي أشار بعضها إلى أن موسكو تنقل القادة الذين تعتبرهم غير أكفاء إلى لعب أدوار هامشية في أماكن بعيدة عن مراكز صنع القرار، مع الإشارة إلى أن سوروفيكين دخل دائرة الشكوك عقب تمرد فاغنر وأعفي من منصبه كقائد للقوات الجوية والفضائية، بحسب ما قالت وسائل إعلام روسية.

إلا أن صحيفة كومبرسانت الروسية قالت إن الثقة في الجنرال لا تزال على أعلى مستوى، ومن المحتمل أن تكون هذه الرحلة مرتبطة بتعيينه في منصب جديد".