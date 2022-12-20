ليونيل ميسي.. خضع المونديال لمسيرة كان ينقصها فقط كأس الذهب

في كوكب الأقدام يا ميسي ، أنت الرأس وكل الكؤوس ، طوبى لمخك مخ داهية بملامح الأطفال محروس ، بين كتفيك سحر جمجمة ، يؤثثها وجه الملاك وعقل إبليس ، أخبرنا ، ماذا جنى الأنداد يا ميسي ؟ ، تطعمهم مر الشقاء وعلقم البوس ، شره الخيال مدبب القدمين ، ومقلتاه شفرتا موس .

ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني ، ابتسمت السماء يا ليونيل ، وخضع المونديال لمسيرة كان ينقصها فقط كأس الذهب ، الآن انهض فالتاريخ يشعر بالخجل ، " غيم أوفر لكل خيبات الأمل " ، وأهلا بخليفة دييغو مارادونا ، الذي اعتبره الأرجنتيون ل 36 عاما ملكا على كرسي لا يمس ، مس الكرسيَّ ميسي ، طلب من دييغو الجلوس مرات ومرات لكن الخيبة كانت تجدد نفسها في كل مرة .

ميسي الخجول ضعيفُ الشخصيةِ عظيمُ الموهبة ، أكثر من عشر سنواتٍ من الضغط الذي دفعه للاعتزال في عام 2016 ، ثلاثة نهائيات موزعين بين اثنين في الكوبا ونهائي كأس العالم 2014 خسرهم ميسي ، كل الطرق كانت تؤدي للبؤس في بلاده ، عاش ملكًا في برشلونة ، وهدموا تمالثيه في بيونس آيرس ، لأنها عقلية اللاتينين الذي يؤمنون فقط بإنجاز الشعب ، الآن تحقق الإنجاز وبات ميسي مِلكَ الشعب ، بعد أطول خدمة عسكرية في التاريخ ، امتدت لستة عشر عاما ، حملت معها أربعة نسخ مونديالية بائسة ، وخامسة ابتسمت لكبيرهم على صغر .

كنت أشعر أنها ملكي ، كنت على يقين بأن الله سيمنحني إياها ، كلمات ميسي بعد اللقاء ، وكأنه الطفل الذي حرمته السنين من رؤية ابنه وحمله ، أي تأثير هذا يا كأس الذهب ، وأي أرقام باتت ملكك يا ليونيل .

بيليه لم يلعب في أوروبا ، مارادونا لم يفز يوما بدوري الأبطال ، رونالدو لم يسجل يوما في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ، زيدان لم يسجل أكثر من 700 هدف في مسيرته ، وبوشكاش لم يصنع أكثر من 300 في تاريخه ، يوهان كرويف لم يظفر بكأس العالم ، ورونالدو الظاهرة حرمه القدر من دوري الأبطال ، البرغوث فقط من جمعها كلها ، أما هذه الصورة فليست فوتوشوب ولا هي من عالم تعديل الصور .

ليونيل ميسي الذي يسبق سكان الكوكب بأجزاءٍ من الثانية في كل شيء ، عاشت معه البشريةُ كما من المشاعر لا يمكن للعقل سردها ، فلك أن تتخيل كمثال سريع فقط ، بأن هذه الهستيريا بهدف ميسي ، هي في بلاد فقيرة جنوب آسيا تدعى "بنغلادش" ، ميسي يختم كرة القدم ، ويودعها على أنغام من أطرب المعمورة غزلا به ، شيل شيل شيل ، شيل يا طويل العمر شيل .