كيف تمكنت الدعم السريع من دخول ود مدني بولاية الجزيرة؟

بعد ثمانية أشهر من القتال بين الجيش السوداني وقوات الردع السريع لم يتمكن أيٌّ من الطرفين من السيطرة على كامل السودان، خاصة العاصمة الخرطوم. وفي اليومين الماضيين تمكنت قوات الردع السريع من الدخول إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم.

وحسب تصريحات قائد الردع السريع، فإن الجيش السوداني حشد عشرة آلاف مقاتل في ولاية الجزيرة من أجل الهجوم على غرب العاصمة وتطويقها؛ لذلك قامت قوات الردع السريع بهجوم استباقي لإجهاض هجوم الجيش، وفعلا تمكنت قوات الردع السريع من السيطرة على ود مدني ودخولها، وإثر ذلك قامت ولايات كسلا والقضارف وسنار بإعلان حالة الطوارئ؛ تحسبًا لهجوم محتمل لقوات الردع السريع على شرق السودان، والذي من خلاله ستتمكن من فرض سيطرتها على جنوب شرق السودان حتى الحدود الإثيوبية، وبذلك تسيطر على وسط السودان. وتبقى المعركة النهائية في العاصمة الخرطوم، وهل ستكتفي بهذه السيطرة وتعلن قيام دولة وسط السودان مثل الدولة التي قامت في جنوب السودان في الحرب الأهلية السابقة، أم سيبقى السودان موحدًا تحت سيطرة أحد الطرفين؟