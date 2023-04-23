جندي روسي مخمور يحطم نظاما جويا من طراز "إس-400"

تبلغ تكلفته 160 مليون دولار.. جندي روسي مخمور يحطّم نظام "إس-400" للدفاع الجوي بإلقائه في حفرة.

النظام الصاروخي تحطم وانقلب في حفرة بجوار طريق سريع بمنطقة تولا غرب روسيا عقب فقدان جندي السيطرة على جرار مزود بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات ولحسن الحظ لم يتم تفعيل الذخيرة، فيما كسرت ذراع الجندي البالغ من العمر 33 عامًا، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

الشاحنة التي تحمل النظام الصاروخي كانت تتحرك ضمن قافلة من ثماني مركبات قبل أن تنحرف عن الطريق السريع وتسقط في الحفرة.

نظام إس-400 هو نظام صاروخي أرض- جو متحرك صممته روسيا وهو قادر على الاشتباك مع الطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز، دخل الخدمة في عام 2007 وتبلغ تكلفته نحو 160 مليون دولار.