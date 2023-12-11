إضراب عالمي من أجل غزة

دعوة عالمية إلى إضراب شامل.. بدأت من حركاتٍ مسانِدة للشعب الفلسطيني.. وحوّلها الفيتو الأمريكي الأخير إلى تأكيد عالمي على المضيِّ نحو قرار الإضراب، فيما وُصف بأنه تظاهرةٌ عالمية لم يشهد العالم لها مثيلاً، ليحتلَّ وسم "إضراب من أجل غزة "" Strikeforgaza قائمة الأوسمة الأكثرَ انتشاراً عالمياً، علَّ حَراك القوة الناعمة لشعوب العالم ينجح في إنجاز ما عجزت عنه الدبلوماسيّة العالمية، بعد مضي 66 يوماً على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد القطاع المحاصر، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 18 ألف فلسطيني، 70 % منهم نساء وأطفال، بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة.

سيلٌ من الدعوات للإضراب أغرق الفضاء الافتراضي حول العالم.. شمل المؤسسات التعليمية والتجارة والمواصلات والطيران والبنوك وغيرها.. وتفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي بجميع الأشكال، فمنهم من قرر عدم الذهاب إلى العمل والامتناعَ عن شراء أي منتج في هذا اليوم، في خطوةٍ تهدف إلى الضغط على الحكومات للتحرك، واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة"، وفقاً لتعبير ناشطين.

وشهدت المدن الفلسطينية في المحافظات الشمالية إضرابًا واسعًا شمل إغلاق الجامعات والمصارف والمدارس، دعت إليه حركة "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ رفضاً للفيتو الأمريكي.

ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى المشاركة في الإضراب العالمي الشامل الداعم لفلسطين وأهل غزة، بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان.

كما أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مشاركته في الإضراب، داعياً شعوب العالم وخاصة الإسلامي إلى مشاركة واسعة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في بيان حث المؤسسات والأحزاب والحركات والشخصيات المؤثرة عالمياً على مواصلة الإضراب حتى تحقيق أهدافه الرامية إلى وقف الحرب، وإنقاذ أرواح الأبرياء.