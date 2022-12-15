من هي عائلة "الزين" اللبنانية المتورطة في الجرائم بألمانيا وعلاقتها بحزب الله؟

هذه المشاهد في عدة ولايات ألمانية، أثناء تنفيذ حملة مداهمات واسعة النطاق، ضد أفراد من عشيرة الزين اللبنانية.. فمن هي؟.

تصدر اسم العشيرة وسائل الإعلام الألمانية، تزامنا مع اعتقال العديد من أفرادها، المتمركزين غرب ألمانيا، خصوصا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

كما امتدت حملة المداهمات إلى ولايات سكسونيا السفلى وهيسن وبرلين. لاتهامهم بارتكاب العديد من الجرائم من بينها سرقة السيارات. وكثيرا ما نُفذت حملات اعتقالات ضد أفراد عائلة الزين، حيث يُتهمون بعقد الصفقات الضخمة غير المشروعة المتعلقة بتبغ الشيشة، (النرجيلة)، ثم "غسل الأموال" عبر أفراد العائلة ومعارف وشركات وهمية.

ورجحت تقارير إخبارية ألمانية وجود علاقات بين عشائر لبنانية هناك، بحزب الله، وأن التنظيم استفاد من هذه العلاقات في تحقيق ملايين الدولارات.

وتشير معلومات إلى أن عدد أفراد عشيرة الزين، يقدر بحوالي 3000 شخص في ألمانيا، كما أن لها أفرادا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ، على سبيل المثال في السويد والدنمارك وهولندا وتركيا.