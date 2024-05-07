محور فيلادلفيا.. هدف إسرائيل غير المعلن لاجتياح رفح

بعد عدة أيام من تحشيد قواتها لاجتياح مدينة رفح، بدأت إسرائيل عمليتها موجهة آلياتها العسكرية نحو معبر رفح لتحتل الجانب الفلسطيني منه.

واستخدمت إسرائيل فرقة مظلية ولواء مدرعا، في اجتياح قالت إنه محدود في المناطق الشرقية للمدينة.

وقالت إسرائيل إن سيطرتها على معبر رفح تأتي ردًا على تعرض معبر كرم أبو سالم لهجوم صاروخي من قبل حركة حماس، أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.

وبسيطرتها على معبر رفح، تضمن إسرائيل مراقبة الإمدادات التي تدخل غزة، كما يمكن أن تستخدم المعبر ورقةَ ضغطٍ في المفاوضات الجارية في القاهرة؛ من أجل التوصل إلى هدنة تفضي إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

وتبرز غاية إسرائيل الرئيسية وغير المعلنة لاجتياح رفح، وهي السيطرة على محور فيلادلفيا ما بين غزة ومصر.