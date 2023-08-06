أسرار موقف موسكو من أزمة النيجر

إن كانت الصدفة هي التي قادت حدوث الانقلاب العسكري في النيجر بالتزامن مع منتدى روسيا إفريقيا الذي تعول عليه روسيا لضبط ساعات العواصم الإفريقية على ساعة موسكو، فالبعيد عن الصدفة كل البعد والواضح كل الوضوح هو أن الكثير من الدول الإفريقية التي خرجت من العباءة الفرنسية على مدار الأعوام الماضية نسجت في نفس الوقت خيوطا متينة مع روسيا المتعطشة للنفوذ في القارة الساخنة، فهل تسير النيجر على خطى جيرانها بالتقرب من موسكو؟

تشابهت البيانات الدولية المنددة بالانقلاب في النيجر ووصلت إلى التلويح بالتدخل عسكريا لإعادة محمد بازوم إلى منصبه، إلا أن بيان موسكو كان مختلفا، حيث قال مراقبون إن التصريح الذي يدعو أطراف الصراع إلى عدم استخدام القوة والإفراج عن الرئيس وحل الأزمة، يحمل في طياته رسائل كثيرة أهمها مخاطبة الحكومة والانقلابيين بأنهم طرفان متنازعان، وبمعنى أدق تحويل الموضوع من انقلاب على السلطة إلى خلاف على الحكم بين الطرفين، ما يعني إعطاء الشرعية للطرف المنقلب، بينما تدعو الرسالة الثانية إلى الإفراج فقط عن الرئيس المحتجز دون وجود أي طلب بإعادته إلى منصبه، وهو ما يوضح أن موسكو ترى ما يحدث في النيجر من منظور آخر..

مسرحية سياسية تعيشها القارة الإفريقية منذ سنوات عند بدء أي انقلاب عسكري يليه نفس السيناريو، وهو مجلس عسكري انتقالي يكن لموسكو كل الولاء ويبغض التواجد الفرنسي..

وبالرغم من أن روسيا لم تعلن بعد اعترافها بالانقلابيين أو دعمهم بشكل علني، لكن زعيم " فاغنر" رحب، عبر تسجيل صوتي، بالانقلاب واعتبره حركة وطنية ضد الاستعمار، وعرض مساعدته على قادة الانقلاب..

أما في نيامي، فقد كان مشهد التأييد للدعم للروسي واضحا، حيث احتشد متظاهرون مؤيدون للانقلاب في العاصمة على مدار عدة أيام، حاملين الأعلام الروسية، ومنددين بالتواجد الفرنسي، وحدث ذلك بالتزامن مع إعلان قادة الانقلاب في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، وتعهدوا بالرد على أي تدخل عسكري خارجي قد يشعل فتيل الحرب في النيجر التي توقع الكثير من الخبراء العسكريين الروس أن تعيش حربا بالوكالة قريبا..

فتقلص الظل الفرنسي وتمدد نظيره الروسي، لم يعد في دولة أو اثنتين، وهو ما يقلق باريس والحلفاء الغربيين، وهو أيضا ما قد يدفع دول "ايكواس" الإفريقية إلى التدخل عسكريا بمباركة فرنسية أميركية، وحينها لن يكون للمدفع الروسي سوى وجهة واحدة، وهي دعم الطرف المقابل، وهذا ما ينذر بمرحلة جديدة قد تعيشها القارة السمراء، في فصل جديد من حرب تبادل الأدوار على خشبة صراع العروش الغربي، على أغنى قارات الأرض وأفقرها في الوقت نفسه.