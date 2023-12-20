بلومبرغ: طائرات حمـاس الرخيصة تتفوق على الجيش الإسرائيلي عالي التقنية

كابوس جديد يحلق فوق رأس إسرائيل.. هذه الطائرات المصنوعة محليًّا بأقل التكاليف فاجأت القوات الإسرائيلية في عملية "طوفان الأقصى" وما زالت تثير الكثير من القلق في أوساط سلطة تل أبيب.

وكالة "بلومبيرغ" سلَّطت الضوء على هذا العنصر المؤرق لإسرائيل في قوة حركة حماس، مشيرة إلى أن طائرات حماس الرخيصة والمرتجلة تفوقت على الجيش الإسرائيلي بتقنيته العالية وتجهيزاته الفائقة.

طائرات دون طيار متاحة عبر الإنترنت مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 6500 دولار، وفقًا لـ"بلومبيرغ"، تمكنت في غمضة عين من الجيش الإسرائيلي من اختراق سياج حدودي تكلف مليار دولار، وتعطيل أنظمة اتصالات متقدمة، وتمهيد الطريق لاختراق ما زال يشكل صدمة لإسرائيل، وربما للعالم.

الجيوش المنظمة باتت تستخدم الطائرات دون طيار بكثرة في الصراعات، كما ظهر ويظهر جليًّا في الحرب الروسية الأوكرانية.. وفي إسرائيل يتباهى الجيش بامتلاكه واحدًا من أكبر أساطيل الطائرات دون طيار في المنطقة.. وبحجم هذا التباهي كانت الصدمة من ضربة حماس بطائراتها المحلية الرخيصة.. ما وضع الكثير من الأسئلة أمام السلطات العسكرية في تل أبيب وحلفائها، وسط تخوفات من قدرات أخرى ربما لم تظهر بعد لتجهيزات الفصائل الفلسطينية على المستوى العكسري.