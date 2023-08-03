بعد الانتشار العالمي.. مقاطع جديدة تكشف حقيقة "الدببة الشّمسية"

مقطع جديد يشعل الجدل حول "الدببة الشّمسية"، في حديقة حيوان هانغتشو بالصين، بعدما انتشرت مقاطع سابقة، قال البعض، إنها لبشر متخفين، وهو ما نفته الحديقة على الفور.. فما الحقيقة؟

المقطع الجديد أكدت من خلاله خبيرة الحيوانات البريطانية الدكتورة آشلي مارشال، أنه يوثق دبًا حقيقيًا، موضحة أن الطيات الظاهرة، والتي استدل بها البعض على أنها زي التخفي، تعد طبيعية في هذا النوع من الدببة، حيث تساعدها في الحماية من الحيوانات المفترسة، عن طريق "الاستدارة فيها".

حديقة الحيوان قالت، إن هذه الدبة التي نالت شهرة عالمية، تسمى أنجيلا، وتبلغ من العمر أربع سنوات، كما أنها تواعد دبًا آخر في الحديقة، فيما ساعدت هذه المقاطع على ارتفاع نسبة زوار الحديقة بشكل غير مسبوق، وسط تساؤلات عن خصائص هذه الدببة.

ولدببة الشمس سمات مميزة، مثل الهلال الأصفر الباهت على صدورها، وهو سبب تسميتها. ومن بين أسمائها الأخرى، دببة العسل، بسبب حبها له، وأيضًا الدببة ذات وجه الكلاب، لما بينهما من تشابه. وتعتبر أصغر أنواع الدببة حجمًا، وموطنها الأصلي جنوب شرق آسيا.

ورغم أنه لم يتم ضبط أي حالة لممثلين يرتدون زي الدببة بهذه الطريقة من قبل، فإنه في العام 2019، شوهد اثنان من العاملين في حديقة حيوانات تشانغتشو بالصين يرتديان أزياء الغوريلا ويقفزان. وقالت الحديقة وقتها إنها كانت مزحة "كذبة أبريل".. فهل مازلت تشكك في مشاهد الدببة الشّمسية؟