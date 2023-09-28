"الإهمال والفساد".. السبب الحقيقي وراء فاجعة الحمدانية

حلمٌ انقلب كابوسًا خلال ثوانٍ.. والكارثة بتوقيع "الإهمال والفساد"

هي قصة الزفاف العراقي الذي تحول إلى محرقةٍ التهمت مئات الضحايا بين قتيل ومصاب.

السلطات العراقية الرسمية كشفت أن "عدم الالتزام بمعايير البناء الصحيحة" كان السبب الرئيس وراء الحريق الضخم، وقال وزير الداخلية العراقي إن شرارة الحريق بدأت بألعاب نارية، في القاعة المبنية من مواد سريعة الاشتعال، ومصنوعة من الإسفنج والفلين تسمَّى محليًا بـ "ساندويش بانيل"، وتفتقر إلى شروط البناء المطلوبة.

وبحسب شهود من المدعوين، فإن الحريق بدأ وسط السقف، وامتد سريعًا ليشمله بالكامل نتيجة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والتي يترافق احتراقها مع انبعاثات غازية سامة، ما تسبب بوقوع عدد أكبر من الضحايا والإصابات، بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء العراقية.

بوابة واحدة رئيسة مع افتقارٍ لأدنى شروط السلامة، حيث لا وجود لأجهزة إطفاء داخل القاعة، ومخارج الطوارئ التي تبدو في صور جوية التقطت للقاعة بعد الحادثة، كانت "مقفلة" وفق ما أفاد به الدفاع المدني، ما تسبب بازدحامٍ وتصادمٍ عند نشوب الحريق، وأدى إلى اختناق كثيرين.

أما أصابع الاتهام فتوجهت إلى مالكي القاعة في المقام الأول، لاستهتارهم بالأرواح باستخدامهم ألواح "الإيكوبوند" البلاستيكية رخيصة الثمن، غير آبهين بكونها مخالفة لتعليمات السلامة ومحالة إلى القضاء بحسب قوانين الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات الأمان من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.

بينما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن هواتف نقالة، أو أي إثباتات تحكي حقيقة مأساة أيقظت آلامًا ما تزال عالقة في ذاكرة أبناء الحمدانية، التي أُعيد إعمارها بعد الدمار الذي حلَّ بها على أيدي "داعش".