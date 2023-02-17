معدات قدمت من الإمارات كهدية لسوريا بسبب الزلزال الكارثي

هنا أعضاء فريق الإنقاذ والبحث السوري يتجمعون في دائرة.. يتلقون تدريبات من قبل القوات الإماراتية، على استخدام معدات للمساعدة في البحث عن ضحايا عالقين تحت أنقاض مدينة اللاذقية الساحلية السورية.

240 ساعة عمل عاشها 42 شخصا ضمن الفريق الإماراتي في سوريا، في أجواء مناخية باردة، حاولوا خلالها مساعدة السوريين في ظل الحصار الذي يعيشونه بسبب قانون "قيصر".

وهذه المعدات قدمت من الإمارات كهدية، بحسب رئيس فريق البحث والإنقاذ الإماراتي حمد محمد الكعبي، من أجل مساعدة أعضاء الدفاع المدني السوري على التعامل بشكل أفضل مع مثل هذه الحوادث مستقبلا.